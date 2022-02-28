***BUCIM* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
28.02.2022 18:15
***BUCIM******DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BUCIM, DOHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Koray DURMUŞ
12548021
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 31/03/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005221
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0405
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0454
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05852,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 13,31
|Açılış
|: 852,02
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8269
|13,8360
|% 0,29
|
|Euro
|15,5275
|15,5850
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,4903
|18,5830
|% 0,23
|
|Frank
|14,9918
|15,0821
|% 0,97
|
|Riyal
|3,6761
|3,6945
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|20,76
|
|Altın Gr.
|851
|852
|12,82
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
|
|B. Petrol
|97,82
|97,82
|3,70
|