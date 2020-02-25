***BUCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.02.2020 08:54
***BUCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821370
BIST
15:01114.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -255,55
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:016,1443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:016,6580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:01324,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,26
|Açılış
|: 324,92
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,92
|33.136.213
|% 17,54
|
|OYAYO
|2,56
|35.749.688
|% 14,80
|
|MIPAZ
|3,32
|178.672.214
|% 12,93
|
|ALGYO
|16,62
|146.862.151
|% 12,91
|
|GSRAY
|4,05
|127.674.506
|% 12,50
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,48
|4.191.205
|% -6,47
|
|JANTS
|60,70
|7.883.104
|% -6,33
|
|THYAO
|13,61
|2.251.141.163
|% -1,80
|
|ASELS
|29,14
|1.024.835.062
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,83
|492.660.197
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|348.239.366
|% 0,92
|
|KOZAA
|12,80
|281.366.194
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,83
|492.660.197
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|2.251.141.163
|% -1,80
|
|ODAS
|2,20
|348.239.366
|% 0,92
|
|CEMAS
|1,31
|136.966.143
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,26
|117.549.785
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9425
|7,9823
|% 0,79
|
|Frank
|6,2578
|6,2955
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6325
|1,6407
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-13,96
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.155
|2.188
|-47,00
|
|Tam
|2.144
|2.197
|-56,29
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,24
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,61
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,10
|
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