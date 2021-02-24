***BUCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2021 16:07
***BUCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BUCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Celal Gökçen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912199
BIST
15:581.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -11,04
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:587,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0664
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:588,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0752
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:58415,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,27
|Açılış
|: 415,80
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:56
|DOBUR
|20,24
|2.301.507
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.982.734
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.977.111
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|79.572.452
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|102.951.125
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|333.213.329
|% -9,95
|
|THYAO
|13,00
|1.702.702.945
|% -0,15
|
|KOZAL
|136,60
|1.643.969.580
|% 2,40
|
|SASA
|39,46
|1.616.238.633
|% 8,65
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|PGSUS
|84,80
|1.156.770.995
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,33
|753.185.311
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,90
|294.898.057
|% -9,09
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|TSKB
|1,80
|415.079.820
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|921.393.631
|% 2,51
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1608
|7,1644
|% 0,83
|
|Euro
|8,6999
|8,7047
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,0816
|10,1321
|% 0,82
|
|Frank
|7,8521
|7,8994
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9024
|1,9119
|% 0,70
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,59
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|37,16
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|17,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
|
Seans Raporu
15:56
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16:11XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 22, 808.00 milyon TL de
-
16:10MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 390, 283 adet işlem
-
16:10MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 390, 283 adet işlem
-
16:09FROTO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 185.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 931 adet işlem
-
16:08DOAS
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 35.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842, 633 adet işlem