***BUCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2021 09:50
***BUCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BUCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Celal Gökçen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922511
BIST
11:381.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:388,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0842
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:389,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:38450,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,83
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:38
|JANTS
|751,90
|5.546.766
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|47.476.341
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.809
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.833.833
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.016.333
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.641.784.092
|% 2,69
|
|SASA
|46,84
|501.214.169
|% 3,81
|
|KOZAL
|120,20
|419.657.169
|% 1,01
|
|BJKAS
|8,99
|366.893.592
|% 7,92
|
|PETKM
|5,96
|321.689.515
|% 3,65
|
|GARAN
|6,87
|1.641.784.092
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|140.508.664
|% 2,52
|
|TSKB
|1,37
|86.875.630
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,91
|105.625.881
|% 0,00
|
|PETKM
|5,96
|321.689.515
|% 3,65
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1520
|8,1557
|% -1,02
|
|Euro
|9,5866
|9,6064
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,2058
|11,2620
|% -1,04
|
|Frank
|8,5819
|8,6336
|% -1,29
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -1,07
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,14
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,78
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,80
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|1,21
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:47ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 269 adet işlem
-
11:46XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 6, 957.00 milyon TL de
-
11:44EGSER
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 239 adet işlem
-
11:43LINK
Yüzde 6.09 oranında artışla 43.18 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 395 adet işlem
-
11:42BJKAS
Yüzde 6.96 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 994, 790 adet işlem