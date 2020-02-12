***BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
12.02.2020 09:44
***BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 'nin 10/02/2020 tarihinde başlayan %70,1069 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 24/02/2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818529
BIST
10:25119.823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 25,26
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.037
En Düşük
119.544
10:256,0170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0320
En Düşük
6,0002
10:256,5664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5833
En Düşük
6,5491
10:25302,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,18
|Açılış
|: 302,29
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
303,80
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ARDYZ
|12,40
|37.932.568
|% 12,93
|
|ESCOM
|3,87
|3.202.179
|% 10,57
|
|SAYAS
|3,95
|5.143.222
|% 10,03
|
|EMNIS
|2,17
|5.447
|% 9,60
|
|OSMEN
|6,68
|1.937
|% -9,97
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|LINK
|27,36
|140.370
|% -4,74
|
|DAGHL
|4,09
|120.825
|% -3,54
|
|ASELS
|26,16
|522.873.591
|% 5,65
|
|THYAO
|14,32
|201.244.183
|% 0,14
|
|IHLGM
|1,31
|69.456.702
|% -2,24
|
|HALKB
|6,99
|52.363.024
|% 0,72
|
|TRCAS
|4,22
|51.095.126
|% 2,43
|
|IHLGM
|1,31
|69.456.702
|% -2,24
|
|EKGYO
|1,64
|41.257.766
|% -0,61
|
|ASELS
|26,16
|522.873.591
|% 5,65
|
|CEMAS
|1,22
|19.790.649
|% 0,00
|
|THYAO
|14,32
|201.244.183
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7984
|% -0,18
|
|Frank
|6,1283
|6,1652
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5969
|1,6049
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|-4,04
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,98
|54,98
|0,97
|