***BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
17.02.2021 09:42
***BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.'nin 15.02.2021 tarihinde başlayan % 177,77777 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 01.03.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910252
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
0
En Düşük
0
18:057,0357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0434
En Düşük
6,9735
18:058,5153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0424
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5165
En Düşük
8,4397
18:05404,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,34
|Açılış
|: 404,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
405,22
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|TOASO
|35,70
|46.767.949
|% 0,00
|
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|TOASO
|35,70
|46.767.949
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 0,00
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0377
|7,0433
|% 0,72
|
|Euro
|8,5100
|8,5188
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,7279
|9,7767
|% 0,35
|
|Frank
|7,8343
|7,8815
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8680
|1,8774
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-4,86
|
|Altın Gr.
|404
|405
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,04
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,18
|