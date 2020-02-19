***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 12:38
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820064
BIST
12:51119.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -4,29
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.435
12:516,0627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0588
12:516,5515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:51313,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,82
|Açılış
|: 313,54
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,44
|416.993.246
|% 17,01
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|FENER
|17,83
|201.033.815
|% 10,06
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|TSPOR
|7,10
|354.619.085
|% 9,40
|
|VERTU
|6,60
|23.096.033
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,57
|4.360.072
|% -9,19
|
|DOKTA
|44,00
|4.323.694
|% -8,33
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GSRAY
|3,74
|797.225.759
|% 5,65
|
|ASELS
|29,14
|478.247.384
|% -0,14
|
|THYAO
|14,92
|476.221.833
|% -0,73
|
|BJKAS
|3,44
|416.993.246
|% 17,01
|
|TSPOR
|7,10
|354.619.085
|% 9,40
|
|GSRAY
|3,74
|797.225.759
|% 5,65
|
|CEMAS
|1,31
|188.069.652
|% 1,55
|
|BJKAS
|3,44
|416.993.246
|% 17,01
|
|MNDRS
|1,92
|221.350.003
|% -3,52
|
|ODAS
|2,29
|231.244.443
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8735
|7,9129
|% 0,12
|
|Frank
|6,1419
|6,1789
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6123
|1,6204
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,68
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.069
|2.120
|19,64
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,50
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|