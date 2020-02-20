***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 12:03
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820299
BIST
14:11118.178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -1.018,52
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
14:116,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:116,5783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:11315,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,23
|Açılış
|: 315,69
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|137.755.491
|% 19,87
|
|HATEK
|10,00
|21.594.890
|% 16,82
|
|NATEN
|20,60
|84.435.076
|% 6,85
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|SNGYO
|1,27
|2.402.502
|% 5,83
|
|VERTU
|5,49
|32.513.070
|% -16,82
|
|TSPOR
|6,66
|624.794.739
|% -14,40
|
|GSRAY
|3,41
|719.924.289
|% -12,56
|
|FENER
|17,34
|650.870.587
|% -10,80
|
|ESCOM
|2,87
|14.293.019
|% -10,03
|
|BJKAS
|3,28
|939.803.691
|% -6,82
|
|ASELS
|29,04
|855.794.700
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,41
|719.924.289
|% -12,56
|
|FENER
|17,34
|650.870.587
|% -10,80
|
|TSPOR
|6,66
|624.794.739
|% -14,40
|
|BJKAS
|3,28
|939.803.691
|% -6,82
|
|CEMAS
|1,30
|261.100.730
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,41
|719.924.289
|% -12,56
|
|IHLGM
|1,25
|140.459.609
|% -3,85
|
|ODAS
|2,14
|220.646.996
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8200
|7,8592
|% -0,25
|
|Frank
|6,1701
|6,2073
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6190
|1,6271
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-1,56
|
|Altın Gr.
|315
|316
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.081
|2.133
|13,17
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|6,37
|
|Çeyrek
|504
|516
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,06
|59,06
|-0,06
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