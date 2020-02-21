***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 16:26
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820856
BIST
17:29117.010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.367,72
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:296,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:296,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6270
En Düşük
6,5655
17:29323,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 5,32
|Açılış
|: 323,04
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,00
|18.981.801
|% 13,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8951
|7,9347
|% 0,76
|
|Frank
|6,2132
|6,2506
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6271
|1,6352
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|43,55
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|21,06
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,39
|58,39
|-0,92
|
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