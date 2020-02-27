***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 12:41
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821958
BIST
13:09113.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -2.086,51
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
112.761
13:096,1725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1725
En Düşük
6,1506
13:096,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0584
|Açılış
|: 6,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7564
En Düşük
6,6963
13:09326,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,65
|Açılış
|: 326,64
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,26
|34.757.100
|% 10,88
|
|FMIZP
|51,05
|32.395.733
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,99
|106.120.347
|% -10,17
|
|BJKAS
|2,52
|11.627.892
|% -9,35
|
|ALCAR
|56,00
|4.263.809
|% -8,79
|
|HALKS
|3,29
|87.773
|% -8,61
|
|SNPAM
|5,77
|1.329.090
|% -8,41
|
|THYAO
|12,72
|1.069.361.910
|% -3,93
|
|ASELS
|28,10
|494.857.786
|% -3,10
|
|KRDMD
|2,84
|423.143.468
|% -2,41
|
|IHLGM
|1,35
|347.619.285
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,51
|221.780.682
|% -0,66
|
|IHLGM
|1,35
|347.619.285
|% 1,50
|
|KRDMD
|2,84
|423.143.468
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,51
|221.780.682
|% -0,66
|
|THYAO
|12,72
|1.069.361.910
|% -3,93
|
|KARSN
|1,85
|139.890.472
|% -4,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9285
|7,9683
|% 0,12
|
|Frank
|6,3221
|6,3601
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6394
|1,6476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|10,41
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|20,74
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|10,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,96
|51,96
|-0,85
|