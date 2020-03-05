***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2020 14:54
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824525
BIST
16:06112.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.304,10
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
16:066,0840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
16:066,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
16:06323,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,81
|Açılış
|: 323,00
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.161.814
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.023.846
|% 14,93
|
|BURCE
|7,42
|8.850.352
|% 11,75
|
|BURVA
|16,00
|225.098
|% 9,89
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,06
|53.834.900
|% -8,11
|
|OZBAL
|1,94
|21.988.976
|% -6,28
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ASELS
|30,30
|655.187.995
|% 1,75
|
|THYAO
|11,72
|651.851.876
|% -0,26
|
|GARAN
|10,41
|461.541.577
|% 0,48
|
|ODAS
|2,15
|285.494.860
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|267.554.073
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|285.494.860
|% 2,38
|
|KARSN
|1,94
|206.834.841
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,57
|267.554.073
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,35
|77.645.208
|% 2,27
|
|THYAO
|11,72
|651.851.876
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8652
|% 0,38
|
|Frank
|6,3553
|6,3936
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6156
|1,6237
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|13,70
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.173
|10,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|8,04
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|3,89
|
|Çeyrek
|516
|528
|1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,01
|
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