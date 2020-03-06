***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 10:27
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824841
BIST
12:10109.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -2.037,38
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.545
12:106,0832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0304
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:106,8594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
12:10327,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,20
|Açılış
|: 328,12
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.206.872
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.225.972
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,27
|95.962.434
|% 13,38
|
|UTPYA
|5,33
|9.143.952
|% 9,90
|
|BURCE
|8,23
|16.517.332
|% 7,86
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,10
|17.811.639
|% -7,03
|
|GARFA
|4,84
|8.166.874
|% -6,74
|
|GRNYO
|1,54
|1.413.078
|% -6,67
|
|THYAO
|11,42
|465.513.747
|% -2,48
|
|ASELS
|29,72
|312.454.476
|% -1,85
|
|EREGL
|9,02
|266.232.532
|% 3,09
|
|GARAN
|9,97
|222.010.364
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,44
|148.921.137
|% -3,56
|
|ODAS
|2,08
|145.941.777
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,44
|148.921.137
|% -3,56
|
|KARSN
|1,86
|111.967.505
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|73.533.977
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,30
|56.368.336
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8674
|7,9069
|% -0,43
|
|Frank
|6,4333
|6,4720
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6155
|1,6236
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|3,38
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,12
|49,12
|-0,87
|