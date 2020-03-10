***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 10:26
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825949
BIST
11:05105.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.859,94
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
11:056,1309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
11:056,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0480
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
11:05328,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,06
|Açılış
|: 328,76
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,57
|3.236.369
|% 12,26
|
|GARFA
|4,51
|3.275.289
|% 11,36
|
|DOKTA
|24,60
|2.368.277
|% 10,81
|
|DESPC
|5,42
|12.439.865
|% 10,61
|
|BRKSN
|4,45
|22.205.990
|% 9,34
|
|OYAYO
|5,62
|345.911
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|19.458
|% -7,33
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TGSAS
|4,43
|914.006
|% -3,70
|
|THYAO
|10,76
|214.719.061
|% 3,66
|
|ASELS
|28,24
|205.626.174
|% 1,73
|
|GARAN
|9,43
|121.185.931
|% 2,72
|
|ODAS
|1,92
|70.815.960
|% 2,67
|
|EREGL
|8,87
|70.019.182
|% 3,99
|
|ODAS
|1,92
|70.815.960
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,30
|43.321.850
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,40
|46.832.370
|% 3,70
|
|KARSN
|1,71
|54.528.059
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,34
|68.694.177
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9897
|8,0297
|% -0,57
|
|Frank
|6,5601
|6,5997
|% -0,77
|
|Riyal
|1,6293
|1,6374
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,71
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,02
|
|B. Petrol
|35,97
|35,97
|1,61
|