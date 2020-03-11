***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:26
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826955
BIST
14:26100.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -715,84
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:266,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:266,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9966
En Düşük
6,9390
14:26330,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,85
|Açılış
|: 330,44
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,25
|35.983.179
|% 17,19
|
|ECILC
|3,87
|179.534.175
|% 16,22
|
|DEVA
|9,52
|122.751.436
|% 14,84
|
|SELEC
|7,00
|79.981.932
|% 13,82
|
|BIZIM
|8,87
|22.373.620
|% 12,56
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,98
|226.451.204
|% -16,56
|
|OYAYO
|4,78
|622.581
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|8.703.197
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.582.053
|% -14,74
|
|ASELS
|25,48
|730.373.077
|% -1,62
|
|THYAO
|9,75
|468.793.868
|% -2,21
|
|GARAN
|9,48
|281.892.232
|% 1,39
|
|TSPOR
|3,98
|226.451.204
|% -16,56
|
|GSRAY
|2,25
|195.625.389
|% -12,45
|
|CEMAS
|0,91
|96.411.376
|% -9,00
|
|IHLGM
|1,12
|115.009.556
|% -5,88
|
|ODAS
|1,57
|160.814.431
|% -8,72
|
|ADESE
|1,27
|115.455.854
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,25
|195.625.389
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9423
|7,9822
|% 0,19
|
|Frank
|6,5711
|6,6107
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6378
|1,6460
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,60
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,98
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,63
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-0,94
|
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