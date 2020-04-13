***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2020 10:00
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837361
BIST
12:4896.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 364,52
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.840
En Düşük
95.019
12:486,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0718
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:487,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0885
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:48367,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,45
|Açılış
|: 368,10
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.440.507
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.576.936
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|3.002.180
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.411.913
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|3.050.661
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,20
|889.986.897
|% 4,08
|
|PGSUS
|55,20
|499.193.237
|% 8,34
|
|GARAN
|8,55
|442.966.032
|% -0,93
|
|ASELS
|25,04
|204.676.040
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,56
|169.760.037
|% 6,05
|
|THYAO
|10,20
|889.986.897
|% 4,08
|
|CEMAS
|1,02
|81.867.409
|% 8,51
|
|YKBNK
|2,03
|151.049.950
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,65
|40.848.075
|% 4,84
|
|AVOD
|1,87
|100.626.476
|% 6,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4380
|8,4804
|% 1,47
|
|Frank
|6,9769
|7,0190
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|3,63
|
|Altın Gr.
|367
|368
|4,47
|
|Cumhuriyet
|2.354
|2.409
|29,40
|
|Tam
|2.419
|2.479
|34,00
|
|Yarım
|1.177
|1.206
|14,70
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|30,72
|30,72
|-0,76
|