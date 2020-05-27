BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|12,26
|8.020.441
|% 9,96
|ALCTL
|21,30
|10.153.092
|% 9,96
|PNSUT
|21,04
|35.337.802
|% 9,93
|AVOD
|3,77
|116.975.279
|% 9,91
|DESPC
|7,46
|3.685.613
|% 9,87
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2991
|8,3408
|% 0,66
|Frank
|6,9593
|7,0012
|% 0,67
|Riyal
|1,7973
|1,8063
|% 1,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,84
|Altın Gr.
|372
|372
|3,67
|Cumhuriyet
|2.408
|2.440
|9,20
|Tam
|2.478
|2.503
|9,60
|Yarım
|1.209
|1.224
|4,60
|Çeyrek
|605
|613
|2,90
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|-0,72
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem