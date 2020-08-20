***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 10:00
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870268
BIST
10:151.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:157,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3235
En Düşük
7,2632
10:158,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0503
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6888
En Düşük
8,6034
10:15457,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,61
|Açılış
|: 457,13
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:15
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.473.245
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|767.750
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.279
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|GARFA
|10,79
|574.693
|% -6,98
|
|VKFYO
|10,30
|3.436.387
|% -6,79
|
|PETKM
|4,46
|558.625.000
|% 5,44
|
|TUPRS
|88,45
|482.689.396
|% 2,91
|
|ZOREN
|2,80
|121.472.350
|% 5,66
|
|SISE
|6,20
|86.982.955
|% -1,12
|
|RTALB
|57,15
|86.690.782
|% -1,80
|
|PETKM
|4,46
|558.625.000
|% 5,44
|
|ZOREN
|2,80
|121.472.350
|% 5,66
|
|EKGYO
|2,02
|82.466.638
|% -1,94
|
|AKENR
|2,06
|46.005.551
|% 6,19
|
|CEMAS
|1,63
|26.410.967
|% 0,62
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3168
|7,3235
|% 0,48
|
|Euro
|8,6824
|8,6887
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,5374
|9,5852
|% 0,12
|
|Frank
|7,9774
|8,0254
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9443
|1,9541
|% 0,28
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|15,20
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|-0,38
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Seans Raporu
10:15
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