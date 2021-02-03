***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 15:43
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907222
BIST
16:261.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:267,1733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0290
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:268,6230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0445
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:26424,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,42
|Açılış
|: 424,79
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MERKO
|9,02
|148.732.362
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.903.192
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|RODRG
|18,27
|6.378.932
|% -6,02
|
|EKGYO
|2,51
|2.132.745.531
|% 2,03
|
|GARAN
|9,97
|1.299.038.850
|% 2,89
|
|KOZAL
|123,00
|1.076.928.972
|% 1,40
|
|ODAS
|4,11
|894.791.242
|% 2,49
|
|DOHOL
|4,08
|770.814.923
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,51
|2.132.745.531
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|555.343.084
|% 1,09
|
|ODAS
|4,11
|894.791.242
|% 2,49
|
|GSDHO
|2,66
|528.570.993
|% 5,98
|
|DOHOL
|4,08
|770.814.923
|% -3,32
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1700
|7,1733
|% -0,40
|
|Euro
|8,6180
|8,6230
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,7471
|9,7960
|% -0,63
|
|Frank
|7,9488
|7,9967
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9069
|1,9164
|% -0,38
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|1,09
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.872
|4,38
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|2,12
|
|Çeyrek
|678
|695
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,09
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,32
|
Seans Raporu
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