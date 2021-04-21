***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:52
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930064
BIST
15:471.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -23,73
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:478,1727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0655
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:479,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0709
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:47469,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,86
|Açılış
|: 469,68
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|8.151.312
|% 9,52
|
|BRKO
|1,28
|1.031.277
|% 9,40
|
|FENER
|34,90
|91.241.562
|% 9,06
|
|BJKAS
|9,00
|11.209.545
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SEYKM
|20,18
|23.643.307
|% -9,99
|
|OSMEN
|24,70
|926.309
|% -9,99
|
|GOLTS
|43,12
|9.409.493
|% -9,98
|
|PETKM
|6,46
|819.544.553
|% -1,67
|
|EREGL
|18,25
|796.980.441
|% 0,11
|
|GARAN
|6,97
|761.157.611
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,05
|480.145.553
|% -2,08
|
|THYAO
|10,92
|367.272.755
|% -2,15
|
|YKBNK
|2,07
|321.987.804
|% -2,36
|
|PETKM
|6,46
|819.544.553
|% -1,67
|
|GARAN
|6,97
|761.157.611
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.395.315
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|150.859.135
|% -0,54
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1706
|8,1727
|% 0,81
|
|Euro
|9,8323
|9,8398
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3508
|11,4077
|% 0,71
|
|Frank
|8,8781
|8,9316
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1750
|2,1860
|% 0,90
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|7,00
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.090
|3.167
|45,86
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|22,18
|
|Çeyrek
|749
|766
|11,09
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,35
|65,35
|-1,22
|