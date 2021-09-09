***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 12:29
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962968
BIST
13:261.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:268,4631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
13:2610,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:26488,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,07
|Açılış
|: 488,58
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ORCAY
|14,33
|140.003.636
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.309.061
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.459.561
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.133.639
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|IHLAS
|0,59
|30.121.299
|% -3,28
|
|GARAN
|9,43
|877.525.173
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,53
|389.353.434
|% 0,00
|
|HALKB
|4,77
|284.110.662
|% 2,14
|
|THYAO
|12,43
|278.336.628
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,25
|273.847.800
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,53
|389.353.434
|% 0,00
|
|GARAN
|9,43
|877.525.173
|% 0,21
|
|HALKB
|4,77
|284.110.662
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,59
|30.121.299
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,25
|273.847.800
|% -0,14
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4611
|8,4631
|% 0,01
|
|Euro
|10,0271
|10,0386
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6630
|11,7215
|% 0,41
|
|Frank
|9,1738
|9,2291
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2509
|2,2622
|% 0,09
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,15
|
|Altın Gr.
|488
|489
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,24
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|6,89
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,15
|