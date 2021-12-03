***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 11:06
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980822
BIST
11:131.902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 21,95
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.910
En Düşük
1.894
11:1313,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0949
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,7871
En Düşük
13,5361
11:1315,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0571
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,5842
En Düşük
15,3327
11:13783,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,73
|Açılış
|: 783,83
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler11:13
|PKENT
|4.478,20
|12.735.748
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|15.967.936
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|KUTPO
|97,00
|56.130.820
|% -7,53
|
|ISKPL
|5,94
|23.826.580
|% -4,96
|
|THYAO
|18,99
|945.164.422
|% 4,05
|
|KRDMD
|9,43
|496.651.697
|% 0,86
|
|EREGL
|23,98
|366.959.385
|% 2,48
|
|ASELS
|22,14
|317.648.132
|% 1,10
|
|TSKB
|1,59
|309.056.991
|% 6,00
|
|TSKB
|1,59
|309.056.991
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|100.499.837
|% 0,84
|
|KRDMD
|9,43
|496.651.697
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,37
|119.126.622
|% 0,42
|
|THYAO
|18,99
|945.164.422
|% 4,05
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7535
|13,7582
|% 0,69
|
|Euro
|15,5396
|15,5659
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,1863
|18,2775
|% 0,15
|
|Frank
|14,8553
|14,9448
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6521
|3,6704
|% 0,34
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|1,10
|
|Altın Gr.
|781
|781
|2,23
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,01
|
|B. Petrol
|71,07
|71,07
|1,40
|
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