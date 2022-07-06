***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 12:24
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042085
BIST
13:092.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,64
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
13:0917,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2689
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2486
En Düşük
16,9505
13:0917,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1603
|Açılış
|: 17,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
13:09976,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,54
|Açılış
|: 976,37
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler13:07
|POLHO
|4,52
|64.545.523
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.427.524
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.255.067
|% 9,92
|
|SANEL
|8,32
|764.380
|% 9,76
|
|BRKO
|1,59
|1.957.198
|% 9,66
|
|AKGRT
|2,52
|23.772.190
|% -8,03
|
|ULUSE
|191,50
|7.482.736
|% -7,49
|
|KZBGY
|85,30
|1.350.318
|% -4,69
|
|BMSCH
|9,95
|21.638.941
|% -4,42
|
|MZHLD
|78,00
|9.859.129
|% -4,24
|
|THYAO
|47,42
|2.741.053.034
|% 0,89
|
|EREGL
|26,40
|815.753.051
|% 1,23
|
|HEKTS
|31,26
|788.657.832
|% 2,36
|
|SISE
|20,86
|743.200.916
|% -0,67
|
|TUPRS
|244,60
|720.513.589
|% -4,15
|
|EKGYO
|2,76
|578.600.034
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|162.140.373
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|269.978.351
|% 0,72
|
|THYAO
|47,42
|2.741.053.034
|% 0,89
|
|ODAS
|2,77
|151.441.489
|% -0,36
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2277
|17,2417
|% 1,58
|
|Euro
|17,6130
|17,6326
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,4999
|20,6027
|% 1,35
|
|Frank
|17,6718
|17,7783
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5740
|4,5969
|% 1,50
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,49
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,00
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|63,00
|
|Tam
|6.553
|6.631
|29,00
|
|Yarım
|3.207
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,06
|