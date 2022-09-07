***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 10:18
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060855
BIST
10:143.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 12,36
|Açılış
|: 3.391
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.405
En Düşük
3.363
10:1418,2430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:1418,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
10:14995,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,39
|Açılış
|: 995,98
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:12
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,43
|31.245.951
|% 7,52
|
|HALKB
|11,65
|359.195.674
|% 7,37
|
|MTRKS
|34,68
|5.765.342
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|BAYRK
|6,90
|71.163
|% -4,96
|
|TSKB
|6,84
|3.733.730
|% -4,87
|
|KNFRT
|11,33
|1.308.133
|% -4,79
|
|YKBNK
|8,20
|679.090.016
|% -0,97
|
|AKBNK
|15,77
|633.517.161
|% 1,28
|
|THYAO
|74,75
|515.202.728
|% 1,49
|
|VAKBN
|10,75
|434.849.453
|% 6,65
|
|EKGYO
|4,59
|432.257.502
|% 1,77
|
|EKGYO
|4,59
|432.257.502
|% 1,77
|
|YKBNK
|8,20
|679.090.016
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,75
|434.849.453
|% 6,65
|
|AKBNK
|15,77
|633.517.161
|% 1,28
|
|HALKB
|11,65
|359.195.674
|% 7,37
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2280
|18,2441
|% 0,05
|
|Euro
|18,0478
|18,0574
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,9017
|21,0065
|% -0,15
|
|Frank
|18,4546
|18,5658
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8391
|4,8633
|% 0,08
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,56
|
|Altın Gr.
|996
|997
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.745
|6.840
|0,00
|
|Yarım
|3.287
|3.339
|0,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.672
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,03
|
|B. Petrol
|91,75
|91,75
|-1,08
|