***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2023 14:19
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151647
BIST
14:204.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 27,73
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.530
En Düşük
4.406
14:2019,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:2021,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1119
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:201.272,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.272,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:18
|SDTTR
|96,25
|166.326.236
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|PCILT
|20,74
|8.790.562
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|722.642.159
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|295.051.146
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.317.659
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|KCHOL
|80,50
|4.184.393.207
|% -7,68
|
|BIMAS
|154,30
|3.348.130.728
|% -3,32
|
|THYAO
|130,70
|2.979.649.375
|% 5,06
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|EKGYO
|6,13
|872.738.787
|% 3,37
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|GARAN
|27,76
|2.328.651.167
|% -6,85
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7000
|19,7046
|% 0,26
|
|Euro
|21,4708
|21,4829
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6283
|24,7518
|% 0,30
|
|Frank
|21,9757
|22,1081
|% 0,50
|
|Riyal
|5,2381
|5,2644
|% 0,22
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,64
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.153
|-206,00
|
|Tam
|8.946
|9.193
|-212,30
|
|Yarım
|4.425
|4.538
|-133,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,11
|