***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2023 10:04
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161505
BIST
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11:055.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,98
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0525,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3105
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0527,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1817
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:051.545,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,90
|Açılış
|: 1.545,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:03
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|KONKA
|43,72
|125.232.706
|% 8,00
|
|FORTE
|25,38
|362.060.950
|% 7,63
|
|PNLSN
|43,16
|24.250.854
|% 6,83
|
|DAPGM
|30,60
|37.896.993
|% 6,03
|
|BMSTL
|44,42
|162.739.015
|% -9,12
|
|PASEU
|33,94
|572.538.395
|% -6,76
|
|IZINV
|25,00
|6.923.979
|% -3,85
|
|GMTAS
|10,89
|3.020.571
|% -2,42
|
|IHAAS
|102,50
|5.794.027
|% -2,38
|
|PASEU
|33,94
|572.538.395
|% -6,76
|
|ASTOR
|55,35
|519.520.088
|% 4,73
|
|FORTE
|25,38
|362.060.950
|% 7,63
|
|ALFAS
|446,70
|220.018.296
|% 2,57
|
|BMSTL
|44,42
|162.739.015
|% -9,12
|
|PASEU
|33,94
|572.538.395
|% -6,76
|
|FORTE
|25,38
|362.060.950
|% 7,63
|
|ASTOR
|55,35
|519.520.088
|% 4,73
|
|KTLEV
|13,91
|120.439.318
|% 1,83
|
|IMASM
|14,31
|98.763.398
|% 3,32
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1502
|25,1576
|% 1,14
|
|Euro
|27,3027
|27,3462
|% 0,49
|
|Sterlin
|31,7465
|31,9057
|% 0,41
|
|Frank
|27,7418
|27,9089
|% 0,20
|
|Riyal
|6,6571
|6,6905
|% 0,67
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.547
|1.547
|16,26
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.901
|5.080
|53,00
|
|Çeyrek
|2.458
|2.540
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-1,31
|
Seans Raporu
11:03
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11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
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11:17BRSAN
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11:16ACSEL
Yüzde 5.67 oranında artışla 64.25 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 944 adet işlem
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11:15VKFYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 170 adet işlem