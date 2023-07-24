***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2023 12:14
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174504
BIST
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14:406.754
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 66,48
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:4026,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:4029,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0114
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:401.705,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.705,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,24
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:38
|CWENE
|278,30
|663.776.485
|% 10,00
|
|ASTOR
|106,70
|1.827.173.666
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.028.875
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.335.245
|% 10,00
|
|SDTTR
|198,40
|547.347.408
|% 9,98
|
|BURCE
|191,40
|328.459.960
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,40
|6.171.053.907
|% 0,81
|
|TUPRS
|93,25
|3.846.302.054
|% 2,02
|
|SASA
|62,30
|3.128.881.383
|% 2,30
|
|CANTE
|19,57
|2.841.542.798
|% -5,46
|
|ASELS
|71,90
|2.609.859.164
|% -0,42
|
|ZOREN
|4,30
|1.442.260.642
|% 7,77
|
|EKGYO
|8,30
|1.588.103.011
|% 0,24
|
|ODAS
|10,68
|1.825.212.034
|% 3,19
|
|AKFGY
|5,20
|779.960.362
|% 0,39
|
|SKBNK
|2,99
|443.582.625
|% -0,33
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9347
|26,9623
|% -0,02
|
|Euro
|29,9241
|29,9483
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,5283
|34,7014
|% -0,09
|
|Frank
|31,0573
|31,2444
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1643
|7,2003
|% -0,05
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|2,85
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.515
|-65,00
|
|Tam
|11.079
|11.186
|-123,00
|
|Yarım
|5.539
|5.619
|-61,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.809
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,34
|21,37
|0,01
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|0,35
|
Seans Raporu
14:38
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