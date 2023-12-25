***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:44
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228398
BIST
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11:527.392
En Düşük
|Değişim
|: -2,19%
|| -165,31
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:5229,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0624
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:5232,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1553
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3822
En Düşük
31,9048
11:521.932,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.932,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,80
|29.153.137
|% 7,54
|
|MSGYO
|16,10
|11.718.539
|% 6,48
|
|VANGD
|20,52
|7.865.938
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|202.175.453
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|23.168.458
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|61.730.873
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.249.791
|% -9,98
|
|THYAO
|228,00
|1.553.263.378
|% -2,15
|
|TUPRS
|145,50
|1.316.197.882
|% 0,48
|
|KBORU
|48,42
|851.279.831
|% 2,63
|
|ISCTR
|23,08
|809.370.041
|% -2,94
|
|AKBNK
|38,14
|781.986.371
|% -2,60
|
|BEGYO
|2,80
|112.712.137
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,92
|245.743.015
|% -2,26
|
|IHLAS
|1,00
|34.833.546
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.280.747
|% -3,31
|
|ISCTR
|23,08
|809.370.041
|% -2,94
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2650
|29,2731
|% 0,21
|
|Euro
|32,2534
|32,3822
|% 0,48
|
|Sterlin
|37,0672
|37,2531
|% 0,19
|
|Frank
|34,0486
|34,2537
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7811
|7,8201
|% 0,22
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:52
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