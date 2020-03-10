***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 65.477.818 66.469.340Satışların Maliyeti21 -50.579.135 -51.258.437TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.898.683 15.210.903BRÜT KAR (ZARAR)14.898.683 15.210.903Genel Yönetim Giderleri22 -7.640.726 -6.103.457Pazarlama Giderleri22 -2.348.413 -2.348.746Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -560.284 -496.219Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.662.825 3.423.523Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.885.563 -4.227.506ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.126.522 5.458.498Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 249.014 121.274Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -166.667 -250FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.208.869 5.579.522Finansman Gelirleri25 904.731 1.879.288Finansman Giderleri25 -8.166.853 -9.201.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.053.253 -1.742.885Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 1.177.835 1.972.285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.177.835 1.972.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.875.418 229.400DÖNEM KARI (ZARARI)-2.875.418 229.400Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-82.253 44.352Ana Ortaklık Payları26 -2.793.165 185.048Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.648.737 3.673.640Dönem Karı (Zararı)-2.875.418 229.400Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.875.418 229.400Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.362.332 3.431.099Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 1.511.722 1.145.224Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler163.450 112.055Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 94.505Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 70.120Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.217 17.550Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 96.547Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.156.416 -117.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.145.811 -125.179Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.605 7.945Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.891.850 4.808.171Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-780 -10.053Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 6.892.630 4.833.484Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri41.497Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-56.757Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler125.541 -536.360Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -1.177.835 -1.972.285Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-198.554Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-110.258 -8.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler161.823 13.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.047.076 -1.023.142İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -3.210.291 -761.465İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -836.785 -261.677Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler98.923 490.294İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 98.923 490.294Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.779.734 -904.498Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -653.044 -827.155Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 4.178.068 2.124.810İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.967.499 1.269.794İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.210.569 855.016Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -48.110 201.429Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 201.646 100.811İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 201.646 100.811Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 1.309.763 312.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler901.387 -461.926Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)901.387 -461.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.648.737 3.673.640YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.936.127 -3.899.364Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-560Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri20.120 250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri77.387 41.702Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-13 77.387 41.702Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.033.634 -3.947.917Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-13 -1.091.565 -2.317.346Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-13 -1.942.069 -1.630.571Alınan Faiz7.161FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.401.995 -1.259.582Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28 45.877.831 32.999.755Kredilerden Nakit Girişleri28 45.877.831 32.999.755Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -40.522.276 -29.428.745Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -40.522.276 -29.428.745Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları101.409Ödenen Faiz-6.859.739 -4.833.484Alınan Faiz780 2.892YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.310.615 -1.485.306Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi52.642 -138.041NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.363.257 -1.623.347DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.454.821 3.078.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.818.078 1.454.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.818.078 1.454.821Ticari Alacaklar5 12.744.776 10.603.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.816.790 611.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 10.927.986 9.991.370Diğer Alacaklar176.827 275.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar176.827 275.688Stoklar7 16.841.136 15.058.185Peşin Ödenmiş Giderler8 3.041.303 2.346.375İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 627.783 402.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.413.520 1.943.587Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 117 764Diğer Dönen Varlıklar18 327.555 1.269.093İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 327.555 1.269.093ARA TOPLAM35.949.792 31.008.084TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.949.792 31.008.084DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar28 32.871 87.170Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar28 0 70.120Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28 32.871 17.050Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 656 656Maddi Duran Varlıklar11 103.874.865 56.117.396Arazi ve Arsalar11 64.353.000 37.283.086Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 2.109.621 1.586.784Binalar11 14.432.379 11.339.828Tesis, Makine ve Cihazlar11 20.663.774 3.853.050Taşıtlar11 537.856 430.524Mobilya ve Demirbaşlar11 1.295.571 1.310.416Özel Maliyetler11 49.048 52.203Yapılmakta Olan Yatırımlar11 433.616 261.505Kullanım Hakkı Varlıkları12 138.016 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.635.576 1.986.384Diğer Haklar13 2.736.876 713.139Markalar13 5.233 5.804Lisanslar13 42.480 53.660Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 850.987 1.213.781Peşin Ödenmiş Giderler8 34.048 14.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 34.048 14.626Diğer Duran Varlıklar219.800İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar219.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.935.832 58.206.232TOPLAM VARLIKLAR143.885.624 89.214.316KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 4.538.949 9.259.023İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28 4.538.949 9.259.023Banka Kredileri28 4.512.392 9.176.228Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar28 26.557 82.795Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 19.729.264 9.893.807İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 19.729.264 9.893.807Banka Kredileri28 19.596.182 9.766.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 133.082 127.000Ticari Borçlar5 9.914.717 7.721.131İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 25.312 63.102İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.889.405 7.658.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.300.338 1.348.448Diğer Borçlar6 548.084 346.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 548.084 346.438Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 5.528.533 4.290.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 5.528.533 4.290.023Kısa Vadeli Karşılıklar16 573.137 578.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 573.137 578.844Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 184.017 173.412İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 184.017 173.412ARA TOPLAM42.317.039 33.611.126TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.317.039 33.611.126UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 12.890.109 12.226.521İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28 12.890.109 12.226.521Banka Kredileri28 12.866.632 12.185.750Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 23.477 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar28 0 40.771Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 108.225 26.052İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 108.225 26.052Uzun Vadeli Karşılıklar16 9.013.806 6.148.485Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 9.013.806 6.148.485Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.109.255 1.098.072TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.121.395 19.499.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.438.434 53.110.256ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.946.049 33.356.747Ödenmiş Sermaye19 8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları19 158.775 160.192Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 229.054 233.252Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 77.564.633 38.277.982Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 77.564.633 38.277.982Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 81.074.422 40.541.360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.509.789 -2.263.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 29.552 14.602Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 29.552 14.602Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 29.552 14.602Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 956.080 956.679Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı19 852.256 852.256Yasal Yedekler19 103.824 104.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -14.622.880 -14.895.008Net Dönem Karı veya Zararı27 -2.793.165 185.048Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.501.141 2.747.313TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.447.190 36.104.060TOPLAM KAYNAKLAR143.885.624 89.214.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086Transferler-3.383.478 3.383.478 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-328.919 4.443 185.048 -139.428 10.401 -129.027Dönem Karı (Zararı)185.048 185.048 44.352 229.400Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-328.919 4.443 -324.476 -33.951 -358.427Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.929.897 533 -2.929.364 -4.635 -2.933.999Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060Transferler185.048 -185.048 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.537.743 -1.250.114 14.950 -2.793.165 36.509.414 712.880 37.222.294Dönem Karı (Zararı)-2.793.165 -2.793.165 -82.253 -2.875.418Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.537.743 -1.250.114 14.950 39.302.579 795.133 40.097.712Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması120.835 120.835 120.835Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.417 -4.198 -4.681 3.703 -599 -33.755 -40.948 40.948 0Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.875.418 229.400DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar40.082.762 -362.870Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)47.984.713 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.713.803 -465.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.188.148 102.349Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-6.530.909Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi342.761 102.349Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.950 4.443Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.820 4.702Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)15.820 4.702Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-870 -259Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-870 -259DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.097.712 -358.427TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.222.294 -129.027Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar795.133 10.402Ana Ortaklık Payları36.427.161 -139.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826732BIST