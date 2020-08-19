***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 22.173.135 26.921.411 10.565.089 13.829.995Satışların Maliyeti12 -18.348.663 -21.338.934 -8.354.849 -10.079.701TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.824.472 5.582.477 2.210.240 3.750.294BRÜT KAR (ZARAR)3.824.472 5.582.477 2.210.240 3.750.294Genel Yönetim Giderleri-3.376.662 -3.472.105 -1.638.590 -1.825.541Pazarlama Giderleri-1.216.696 -1.216.569 -580.873 -722.903Araştırma ve Geliştirme Giderleri-301.635 -216.114 -122.048 -41.071Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.279.332 970.161 192.390 354.996Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.504.159 -613.399 -1.206.766 139.823ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.295.348 1.034.451 -1.145.647 1.655.598Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.894.647 55.914 1.384.979 44.391FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-400.701 1.090.365 239.332 1.699.989Finansman Gelirleri14 326.578 345.339 153.648 170.278Finansman Giderleri15 -4.127.836 -4.128.751 -2.091.227 -2.063.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.201.959 -2.693.047 -1.698.247 -192.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri975.391 928.426 653.607 416.410Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri975.391 928.426 653.607 416.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.226.568 -1.764.621 -1.044.640 223.524DÖNEM KARI (ZARARI)-3.226.568 -1.764.621 -1.044.640 223.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-371.315 -121.209 -143.580 1.450Ana Ortaklık Payları14 -2.855.253 -1.643.412 -901.060 222.074Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.241.254 454.873Dönem Karı (Zararı)-3.226.568 -1.764.621Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.226.568 -1.764.621Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.700.103 3.794.171Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 1.410.943 689.656Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.701Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 17.701Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler641.111 580.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 707.925 606.295Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-66.814 -26.079Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.423.125 3.340.018Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.142Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.434.267 3.340.018Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler143.892 152.650Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-975.391 -928.426Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-17.172 -57.644Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler115.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.714.789 -1.574.677Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 930.037 466.539İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.390.437 -1.393.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -460.400 1.859.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-84.670 163.033İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-84.670 163.033Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -3.391.605 -3.909.327Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.142.556 -1.331.373Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.098.036 -714.878İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.115.101 -60.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -2.982.935 -654.586Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.261.600 364.859Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.563 -100.525İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)96.563 -100.525Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)993.748 3.449.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-279.870 37.518Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-239.769 37.518Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-40.101Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.241.254 454.873YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.164.868 -1.479.352Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.584 27.506Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 91.584 27.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -1.256.452 -1.506.858Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -272.558 -576.607Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -983.894 -930.251FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.396.006 2.520.946Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17 36.231.880 21.656.385Kredilerden Nakit Girişleri17 36.231.880 21.656.385Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -19.503.476 -15.828.121Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -19.503.476 -15.828.121Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları77.036 11.774Ödenen Faiz-3.420.576 -3.319.691Alınan Faiz11.142 599YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.989.884 1.496.467Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi64.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.989.884 1.560.494DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.818.078 1.454.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.807.962 3.015.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.807.962 2.818.078Ticari Alacaklar5 12.988.462 12.744.776İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.533.879 1.816.790İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.454.583 10.927.986Diğer Alacaklar261.497 176.827İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar261.497 176.827Stoklar6 20.232.741 16.841.136Peşin Ödenmiş Giderler10.283.934 3.041.303İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 1.534.649 627.783İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 8.749.285 2.413.520Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 1.492 117Diğer Dönen Varlıklar571.967 327.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar571.967 327.555ARA TOPLAM49.148.055 35.949.792TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.148.055 35.949.792DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25.261 32.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar25.261 32.871Diğer Alacaklar656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar656 656Maddi Duran Varlıklar8 102.983.406 103.874.865Arazi ve Arsalar8 64.353.000 64.353.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8 2.039.300 2.109.621Binalar8 14.251.974 14.432.379Tesis, Makine ve Cihazlar8 20.345.027 20.663.774Taşıtlar8 433.709 537.856Mobilya ve Demirbaşlar8 1.219.063 1.295.571Özel Maliyetler8 46.190 49.048Yapılmakta Olan Yatırımlar8 295.143 433.616Kullanım Hakkı Varlıkları82.809 138.016Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 4.377.733 3.635.576Diğer Haklar9 3.488.480 2.736.876Markalar9 4.948 5.233Lisanslar9 66.459 42.480Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri9 817.846 850.987Peşin Ödenmiş Giderler66.009 34.048İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler66.009 34.048Diğer Duran Varlıklar308.355 219.800İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar308.355 219.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.844.229 107.935.832TOPLAM VARLIKLAR156.992.284 143.885.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 19.471.722 4.538.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 19.471.722 4.538.949Banka Kredileri17 19.450.074 4.512.392Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 21.648 26.557Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 17.499.522 19.729.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 17.499.522 19.729.264Banka Kredileri17 17.407.822 19.596.182Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 91.700 133.082Ticari Borçlar5 6.949.580 9.914.717İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 17.737 25.312İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.931.843 9.889.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 2.561.938 1.300.338Diğer Borçlar644.647 548.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar644.647 548.084Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.602.054 5.528.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.602.054 5.528.533Kısa Vadeli Karşılıklar10 615.604 573.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 615.604 573.137Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.203 184.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.203 184.017ARA TOPLAM54.462.270 42.317.039TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.462.270 42.317.039UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 17.200.407 12.890.109İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17 17.200.407 12.890.109Banka Kredileri17 17.200.407 12.866.632Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 23.477Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.750 108.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.750 108.225Uzun Vadeli Karşılıklar10 11.114.139 9.013.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 11.114.139 9.013.806Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.846.470 6.109.255TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.260.766 28.121.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER87.723.036 70.438.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.083.522 69.946.049Ödenmiş Sermaye8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları156.386 158.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)221.976 229.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)76.426.182 77.564.633Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)76.426.182 77.564.633Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)81.043.847 81.074.422Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.617.665 -3.509.789Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.361 29.552Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)22.361 29.552Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)22.361 29.552Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.092.619 956.080Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı989.804 852.256Yasal Yedekler102.815 103.824Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.404.749 -14.622.880Net Dönem Karı veya Zararı16 -2.855.253 -2.793.165Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.185.726 3.501.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.269.248 73.447.190TOPLAM KAYNAKLAR156.992.284 143.885.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060Transferler185.048 -185.048 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)365.280 1.259 -1.643.412 -1.276.873 -159.154 -1.436.027Dönem Karı (Zararı)-1.643.412 -1.643.412 -121.209 -1.764.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)365.280 1.259 366.539 -37.945 328.594Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -1.898.098 15.861 104.423 852.256 -14.709.960 -1.643.412 32.079.874 2.588.159 34.668.033Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190Transferler-2.793.165 2.793.165Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.117.112 -7.191 -2.855.253 -3.979.556 -402.103 -4.381.659Dönem Karı (Zararı)-2.855.253 -2.855.253 -371.315 -3.226.568Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)