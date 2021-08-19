***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 50.248.566 22.173.135Satışların Maliyeti15 -41.496.462 -18.348.663TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.752.104 3.824.472BRÜT KAR (ZARAR)8.752.104 3.824.472Genel Yönetim Giderleri-4.588.218 -3.376.662Pazarlama Giderleri-1.648.996 -1.216.696Araştırma ve Geliştirme Giderleri-376.423 -301.635Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.107.373 1.279.332Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.182.110 -2.504.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.063.730 -2.295.348Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler113.182 1.894.647FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.176.912 -400.701Finansman Gelirleri17 835.885 326.578Finansman Giderleri18 -2.855.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİY -277.267 -3.226.568Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.815.584 4.700.103Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-11 1.564.913 1.410.943Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler134.289Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler134.289Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.143.223 641.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.885.949 707.925Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-742.726 -66.814Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.318.284 3.423.125Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-61.015 -11.142Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 3.379.299 3.434.267Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler279.169 143.892Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -553.621 -975.391Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-68.463 -17.172Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.210 115.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.148.551 -11.714.789Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -11.509.760 930.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.339.150 1.390.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -9.170.610 -460.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-302.900 -84.670İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 24.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -326.950 -84.670Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.888.575 -3.391.605Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 65.095 -7.142.556Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 4.041.595 -4.098.036İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.113.665 -1.115.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.927.930 -2.982.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 236.472 1.261.600Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -250.578 96.563İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -250.578 96.563Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.186.803 993.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler273.297 -279.870Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)323.892 -239.769Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-50.595 -40.101Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları389.766 -10.241.254Vergi İadeleri (Ödemeleri)-119.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.631.406 -1.164.868Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.676 91.584Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-11 34.676 91.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -1.709.103 -1.256.452Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -551.986 -272.558Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -1.157.117 -983.894Alınan Faiz43.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.829.040 13.396.006Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20 27.327.040 36.231.880Kredilerden Nakit Girişleri20 27.327.040 36.231.880Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -25.868.956 -19.503.476Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -25.868.956 -19.503.476Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları64.518 77.036Ödenen Faiz-3.369.636 -3.420.576Alınan Faiz17.994 11.142YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.189.840 1.989.884Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-14.666NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.204.506 1.989.884DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.504.860 2.818.078DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.300.354 4.807.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.300.354 10.504.860Ticari Alacaklar5 26.025.515 15.584.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.006.453 823.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 24.019.062 14.761.162Diğer Alacaklar460.640 157.740İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 24.050İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 460.640 133.690Stoklar7 21.073.144 19.184.569Peşin Ödenmiş Giderler3.625.116 3.741.263İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 13.227İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.611.889 3.741.263Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 3.051 219.847Diğer Dönen Varlıklar307.584 482.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar307.584 482.247ARA TOPLAM58.795.404 49.875.376TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.795.404 49.875.376DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar31.686 31.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar31.686 31.233Diğer Alacaklar6 656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 656 656Maddi Duran Varlıklar9 101.444.678 102.068.331Arazi ve Arsalar9 64.353.000 64.353.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9 1.901.005 1.968.980Binalar9 13.913.648 14.071.570Tesis, Makine ve Cihazlar9 19.513.491 19.997.392Taşıtlar9 330.716 379.235Mobilya ve Demirbaşlar9 1.222.100 1.235.482Özel Maliyetler9 40.474 43.332Yapılmakta Olan Yatırımlar9 170.244 19.340Kullanım Hakkı Varlıkları10 70.953 118.831Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.997.967 5.216.923Diğer Haklar11 5.537.149 4.358.462Markalar11 7.178 8.062Lisanslar11 76.492 69.093Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri11 377.148 781.306Peşin Ödenmiş Giderler157.518 39.720İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 157.518 39.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.703.458 107.475.694TOPLAM VARLIKLAR166.498.862 157.351.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 17.341.866 9.142.878İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 17.341.866 9.142.878Banka Kredileri20 17.312.109 9.133.304Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 29.757 9.574Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 17.052.154 18.063.757İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 17.052.154 18.063.757Banka Kredileri20 17.010.215 17.993.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 41.939 70.306Ticari Borçlar5 15.933.583 12.748.539İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 4.884 47.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 15.928.699 12.700.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.984.346 1.747.874Diğer Borçlar6 363.391 613.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 363.391 613.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.775.381 4.555.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.775.381 4.555.829Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü119.160Kısa Vadeli Karşılıklar1.083.024 865.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.083.024 865.970Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler144.974 887.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler144.974 887.700ARA TOPLAM62.678.719 48.745.676TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.678.719 48.745.676UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 11.600.039 17.213.065İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 11.600.039 17.213.065Banka Kredileri20 11.563.341 17.154.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 36.698 58.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)82.800 91.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 82.800 91.274Uzun Vadeli Karşılıklar13.389.352 13.819.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 13.389.352 13.819.964Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 3.536.970 3.670.778TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.609.161 34.795.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER91.287.880 83.540.757ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 71.762.908 70.003.743Ödenmiş Sermaye13 8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları13 151.363 151.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 207.091 207.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 76.201.580 74.531.808Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 76.201.580 74.531.808Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 80.979.552 80.979.552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -4.777.972 -6.447.744Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 26.325 27.996Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 26.325 27.996Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 26.325 27.996Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 8.545.104 1.090.496Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı13 8.444.412 989.804Yasal Yedekler13 100.692 100.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -21.883.619 -17.254.448Net Dönem Karı veya Zararı14 91.064 2.825.437Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.448.074 3.806.570TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.210.982 73.810.313TOPLAM KAYNAKLAR166.498.862 157.351.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190Transferler-2.793.165 2.793.165Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.117.112 -7.191 -2.855.253 -3.979.556 -402.103 -4.381.659Dönem Karı (Zararı)-2.855.253 -2.855.253 -371.315 -3.226.568Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.117.112 -7.191 -1.124.303 -30.788 -1.155.091Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması137.548 324.552 462.100 462.100Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı A