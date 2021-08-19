***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 18:23
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 50.248.566 22.173.135
Satışların Maliyeti
15 -41.496.462 -18.348.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.752.104 3.824.472
BRÜT KAR (ZARAR)
8.752.104 3.824.472
Genel Yönetim Giderleri
-4.588.218 -3.376.662
Pazarlama Giderleri
-1.648.996 -1.216.696
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-376.423 -301.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.107.373 1.279.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.182.110 -2.504.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.063.730 -2.295.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
113.182 1.894.647
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.176.912 -400.701
Finansman Gelirleri
17 835.885 326.578
Finansman Giderleri
18 -2.855.253
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİY -277.267 -3.226.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.815.584 4.700.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-11 1.564.913 1.410.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
134.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.143.223 641.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.885.949 707.925
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-742.726 -66.814
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.318.284 3.423.125
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.015 -11.142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 3.379.299 3.434.267
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
279.169 143.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -553.621 -975.391
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-68.463 -17.172
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.210 115.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.148.551 -11.714.789
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -11.509.760 930.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.339.150 1.390.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -9.170.610 -460.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-302.900 -84.670
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -326.950 -84.670
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.888.575 -3.391.605
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 65.095 -7.142.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.041.595 -4.098.036
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.113.665 -1.115.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.927.930 -2.982.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 236.472 1.261.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -250.578 96.563
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -250.578 96.563
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.186.803 993.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
273.297 -279.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
323.892 -239.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-50.595 -40.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
389.766 -10.241.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-119.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.631.406 -1.164.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.676 91.584
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-11 34.676 91.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -1.709.103 -1.256.452
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -551.986 -272.558
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -1.157.117 -983.894
Alınan Faiz
43.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.829.040 13.396.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 27.327.040 36.231.880
Kredilerden Nakit Girişleri
20 27.327.040 36.231.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -25.868.956 -19.503.476
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -25.868.956 -19.503.476
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
64.518 77.036
Ödenen Faiz
-3.369.636 -3.420.576
Alınan Faiz
17.994 11.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.189.840 1.989.884
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.666
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.204.506 1.989.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.504.860 2.818.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.300.354 4.807.962
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.300.354 10.504.860
Ticari Alacaklar
5 26.025.515 15.584.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.006.453 823.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 24.019.062 14.761.162
Diğer Alacaklar
460.640 157.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 460.640 133.690
Stoklar
7 21.073.144 19.184.569
Peşin Ödenmiş Giderler
3.625.116 3.741.263
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 13.227
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.611.889 3.741.263
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 3.051 219.847
Diğer Dönen Varlıklar
307.584 482.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
307.584 482.247
ARA TOPLAM
58.795.404 49.875.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.795.404 49.875.376
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
31.686 31.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.686 31.233
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
9 101.444.678 102.068.331
Arazi ve Arsalar
9 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 1.901.005 1.968.980
Binalar
9 13.913.648 14.071.570
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 19.513.491 19.997.392
Taşıtlar
9 330.716 379.235
Mobilya ve Demirbaşlar
9 1.222.100 1.235.482
Özel Maliyetler
9 40.474 43.332
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 170.244 19.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 70.953 118.831
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.997.967 5.216.923
Diğer Haklar
11 5.537.149 4.358.462
Markalar
11 7.178 8.062
Lisanslar
11 76.492 69.093
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 377.148 781.306
Peşin Ödenmiş Giderler
157.518 39.720
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 157.518 39.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.703.458 107.475.694
TOPLAM VARLIKLAR
166.498.862 157.351.070
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 17.341.866 9.142.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 17.341.866 9.142.878
Banka Kredileri
20 17.312.109 9.133.304
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 29.757 9.574
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 17.052.154 18.063.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 17.052.154 18.063.757
Banka Kredileri
20 17.010.215 17.993.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 41.939 70.306
Ticari Borçlar
5 15.933.583 12.748.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 4.884 47.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.928.699 12.700.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.984.346 1.747.874
Diğer Borçlar
6 363.391 613.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 363.391 613.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.775.381 4.555.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.775.381 4.555.829
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.083.024 865.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.083.024 865.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
144.974 887.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
144.974 887.700
ARA TOPLAM
62.678.719 48.745.676
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.678.719 48.745.676
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 11.600.039 17.213.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 11.600.039 17.213.065
Banka Kredileri
20 11.563.341 17.154.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 36.698 58.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
82.800 91.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 82.800 91.274
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.389.352 13.819.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.389.352 13.819.964
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 3.536.970 3.670.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.609.161 34.795.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.287.880 83.540.757
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 71.762.908 70.003.743
Ödenmiş Sermaye
13 8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 151.363 151.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 207.091 207.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 76.201.580 74.531.808
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 76.201.580 74.531.808
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 80.979.552 80.979.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -4.777.972 -6.447.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 26.325 27.996
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 26.325 27.996
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 26.325 27.996
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.545.104 1.090.496
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 8.444.412 989.804
Yasal Yedekler
13 100.692 100.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -21.883.619 -17.254.448
Net Dönem Karı veya Zararı
14 91.064 2.825.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.448.074 3.806.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.210.982 73.810.313
TOPLAM KAYNAKLAR
166.498.862 157.351.070
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190
Transferler
-2.793.165 2.793.165
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.117.112 -7.191 -2.855.253 -3.979.556 -402.103 -4.381.659
Dönem Karı (Zararı)
-2.855.253 -2.855.253 -371.315 -3.226.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.117.112 -7.191 -1.124.303 -30.788 -1.155.091
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
137.548 324.552 462.100 462.100
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı A