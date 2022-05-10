***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 36.266.362 14.038.486Satışların Maliyeti15 -26.843.464 -12.208.190TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.422.898 1.830.296BRÜT KAR (ZARAR)9.422.898 1.830.296Genel Yönetim Giderleri-3.257.139 -2.157.861Pazarlama Giderleri-1.215.149 -650.580Araştırma ve Geliştirme Giderleri-390.043 -183.152Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 4.610.545 1.378.700Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.174.788 -1.413.120ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.996.324 -1.195.717Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.905 53.874FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.002.229 -1.141.843Finansman Gelirleri17 1.234.388 576.936Finansman Giderleri18 -2.189.136 -2.005.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.047.481 -2.570.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 474.907 746.066Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 474.907 746.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.522.388 -1.824.233DÖNEM KARI (ZARARI)2.522.388 -1.824.233Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-176.811 -33.558Ana Ortaklık Payları19 2.699.199 -1.790.675Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.028.191 -660.306Dönem Karı (Zararı)2.522.388 -1.824.233Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.522.388 -1.824.233Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.555.350 1.823.045Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 885.277 794.445Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.374.751 656.607Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.430.616 1.436.871Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-55.865 -780.264Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.036.647 1.679.651Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.896 -8.550Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 2.038.543 1.688.201Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.692.736 -104.434Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -474.907 -865.226Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler40.846 -50.778Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-287.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.184.590 -659.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 3.105.769 744.003İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -804.750 -1.944.252İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 3.910.519 2.688.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-754.866 -797.533İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 32.368 24.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -787.234 -821.583Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -16.885.444 -8.125.771Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 10.676 262.187Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 6.538.720 1.303.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.124.060 1.127.701İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 5.414.660 176.021Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.570.033 560.910Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -409.992 -217.208İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -409.992 -217.208Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14.635.210 5.728.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.625.516 -117.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.625.516 -68.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-49.746Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.262.328 -660.306Vergi İadeleri (Ödemeleri)-234.137YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.514.382 -902.195Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.207 28.675Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-11 1.207 28.675Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -2.515.675 -930.870Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -1.610.769 -360.315Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -904.906 -570.555Alınan Faiz86FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI359.102 -5.237.867Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20 25.420.289 6.201.775Kredilerden Nakit Girişleri20 25.420.289 6.201.775Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -23.098.752 -9.873.635Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -23.098.752 -9.873.635Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları71.245 108.616Ödenen Faiz-2.035.490 -1.683.173Alınan Faiz1.810 8.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.872.911 -6.800.368Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi203.304 295.876NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.076.215 -6.504.492DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.504.362 10.504.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.580.577 4.000.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.580.577 4.504.362Ticari Alacaklar5 24.337.609 28.039.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.949.694 3.300.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.387.915 24.739.236Diğer Alacaklar1.498.619 743.753İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 32.368İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.498.619 711.385Stoklar7 41.748.680 24.863.236Peşin Ödenmiş Giderler5.497.573 5.202.660İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 201.884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.295.689 5.202.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 95 4.007Diğer Dönen Varlıklar785.152 237.005İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar785.152 237.005ARA TOPLAM90.448.305 63.594.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR90.448.305 63.594.561DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar128.511 111.075Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 128.511 111.075Diğer Alacaklar6 656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar656 656Maddi Duran Varlıklar9 102.841.985 101.837.501Arazi ve Arsalar9 64.353.000 64.353.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9 1.971.044 1.836.104Binalar9 13.718.891 13.810.993Tesis, Makine ve Cihazlar9 19.730.935 20.056.000Taşıtlar9 1.082.674 299.496Mobilya ve Demirbaşlar9 1.673.625 1.251.054Özel Maliyetler9 113.392 39.985Yapılmakta Olan Yatırımlar9 198.424 190.869Kullanım Hakkı Varlıkları10 40.546 50.683Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.684.705 7.049.862Diğer Haklar11 6.033.074 6.257.014Markalar11 5.849 6.292Lisanslar11 215.095 234.215Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri11 1.430.687 552.341Peşin Ödenmiş Giderler45.030 42.335İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 45.030 42.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.741.433 109.092.112TOPLAM VARLIKLAR201.189.738 172.686.673KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 17.548.314 19.315.510İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 17.548.314 19.315.510Banka Kredileri20 17.244.404 19.044.747Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 260.102 246.794Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 43.808 23.969Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 17.041.688 14.388.773İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 17.041.688 14.388.773Banka Kredileri20 16.993.802 14.342.957Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 47.886 45.816Ticari Borçlar5 29.628.735 22.947.981İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 20.804 52.102İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 29.607.931 22.895.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.534.929 1.964.896Diğer Borçlar6 406.308 816.300İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 406.308 816.300Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 21.348.130 6.323.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 21.348.130 6.323.834Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü234.137Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.510.091 1.211.263Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.510.091 1.211.263Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler189.444 216.510İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler189.444 216.510ARA TOPLAM91.207.639 67.419.204TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.207.639 67.419.204UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 10.131.202 8.609.039İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 10.131.202 8.609.039Banka Kredileri20 9.555.680 7.950.503Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 12.780Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar20 575.522 645.756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 70.087 74.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözlerin Dışında Kalanlar)8 70.087 74.325Uzun Vadeli Karşılıklar12 16.719.511 15.631.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 16.719.511 15.631.556Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 3.425.982 3.891.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.346.782 28.206.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.554.421 95.625.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 75.814.298 73.043.842Ödenmiş Sermaye13 8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları13 151.363 151.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 207.091 207.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 75.208.466 75.153.948Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 75.208.466 75.153.948Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 80.899.089 80.899.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -5.690.623 -5.745.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 117.707 100.968Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 117.707 100.968Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 117.707 100.968Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 8.545.104 8.545.104Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı13 8.444.412 8.444.412Yasal Yedekler13 100.692 100.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -19.538.632 -21.804.157Net Dönem Karı veya Zararı19 2.699.199 2.265.525Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.821.019 4.017.282TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.635.317 77.061.124TOPLAM KAYNAKLAR201.189.738 172.686.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -6.447.744 27.996 100.692 989.804 -17.254.448 2.825.437 70.003.743 3.806.570 73.810.313Transferler7.454.608 -4.629.171 -2.825.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.536.667 -6.086 -1.790.675 739.906 -18.186 721.720Dönem Karı (Zararı)-1.790.675 -1.790.675 -33.558 -1.824.233Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.536.667 -6.086 2.530.581 15.372 2.545.953Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -3.911.077 21.910 100.692 8.444.412 -21.883.619 -1.790.675 70.743.649 3.788.384 74.532.033Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.899.089 -5.745.141 100.968 100.692 8.444.412 -21.804.157 2.265.525 73.043.842 4.017.282 77.061.124Transferler2.265.525 -2.265.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.518 16.739 2.699.199 2.770.456 -196.263 2.574.193Dönem Karı (Zararı)2.699.199 2.699.199 -176.811 2.522.388Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)54.518 16.739 71.257 -19.452 51.805Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.899.089 -5.690.623 117.707 100.692 8.444.412 -19.538.632 2.699.199 75.814.298 3.821.019 79.635.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.522.388 -1.824.233DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.066 2.552.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.833 3.190.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.767 -638.009Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.767 -638.009Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar16.739 -6.086Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.436 -6.406Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17.436 -6.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-697 320Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-697 320DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.805 2.545.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.574.193 721.719Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.452 15.372Ana Ortaklık Payları2.593.645 706.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028532BIST