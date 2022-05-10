***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:18
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 36.266.362 14.038.486
Satışların Maliyeti
15 -26.843.464 -12.208.190
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.422.898 1.830.296
BRÜT KAR (ZARAR)
9.422.898 1.830.296
Genel Yönetim Giderleri
-3.257.139 -2.157.861
Pazarlama Giderleri
-1.215.149 -650.580
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-390.043 -183.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.610.545 1.378.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.174.788 -1.413.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.996.324 -1.195.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.905 53.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.002.229 -1.141.843
Finansman Gelirleri
17 1.234.388 576.936
Finansman Giderleri
18 -2.189.136 -2.005.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.047.481 -2.570.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 474.907 746.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 474.907 746.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.522.388 -1.824.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.522.388 -1.824.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-176.811 -33.558
Ana Ortaklık Payları
19 2.699.199 -1.790.675
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.028.191 -660.306
Dönem Karı (Zararı)
2.522.388 -1.824.233
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.522.388 -1.824.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.555.350 1.823.045
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 885.277 794.445
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.374.751 656.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.430.616 1.436.871
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.865 -780.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.036.647 1.679.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.896 -8.550
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.038.543 1.688.201
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.692.736 -104.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -474.907 -865.226
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
40.846 -50.778
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-287.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.184.590 -659.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.105.769 744.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -804.750 -1.944.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 3.910.519 2.688.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-754.866 -797.533
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 32.368 24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -787.234 -821.583
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -16.885.444 -8.125.771
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 10.676 262.187
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.538.720 1.303.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.124.060 1.127.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.414.660 176.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.570.033 560.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -409.992 -217.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -409.992 -217.208
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14.635.210 5.728.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.625.516 -117.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.625.516 -68.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-49.746
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.262.328 -660.306
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-234.137
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.514.382 -902.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.207 28.675
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-11 1.207 28.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -2.515.675 -930.870
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -1.610.769 -360.315
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -904.906 -570.555
Alınan Faiz
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FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
359.102 -5.237.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 25.420.289 6.201.775
Kredilerden Nakit Girişleri
20 25.420.289 6.201.775
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -23.098.752 -9.873.635
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -23.098.752 -9.873.635
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
71.245 108.616
Ödenen Faiz
-2.035.490 -1.683.173
Alınan Faiz
1.810 8.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.872.911 -6.800.368
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
203.304 295.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.076.215 -6.504.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.504.362 10.504.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.580.577 4.000.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.580.577 4.504.362
Ticari Alacaklar
5 24.337.609 28.039.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.949.694 3.300.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.387.915 24.739.236
Diğer Alacaklar
1.498.619 743.753
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.498.619 711.385
Stoklar
7 41.748.680 24.863.236
Peşin Ödenmiş Giderler
5.497.573 5.202.660
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 201.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.295.689 5.202.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 95 4.007
Diğer Dönen Varlıklar
785.152 237.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
785.152 237.005
ARA TOPLAM
90.448.305 63.594.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.448.305 63.594.561
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
128.511 111.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 128.511 111.075
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
9 102.841.985 101.837.501
Arazi ve Arsalar
9 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 1.971.044 1.836.104
Binalar
9 13.718.891 13.810.993
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 19.730.935 20.056.000
Taşıtlar
9 1.082.674 299.496
Mobilya ve Demirbaşlar
9 1.673.625 1.251.054
Özel Maliyetler
9 113.392 39.985
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 198.424 190.869
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 40.546 50.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.684.705 7.049.862
Diğer Haklar
11 6.033.074 6.257.014
Markalar
11 5.849 6.292
Lisanslar
11 215.095 234.215
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 1.430.687 552.341
Peşin Ödenmiş Giderler
45.030 42.335
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.030 42.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.741.433 109.092.112
TOPLAM VARLIKLAR
201.189.738 172.686.673
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 17.548.314 19.315.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 17.548.314 19.315.510
Banka Kredileri
20 17.244.404 19.044.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 260.102 246.794
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 43.808 23.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 17.041.688 14.388.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 17.041.688 14.388.773
Banka Kredileri
20 16.993.802 14.342.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 47.886 45.816
Ticari Borçlar
5 29.628.735 22.947.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 20.804 52.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 29.607.931 22.895.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.534.929 1.964.896
Diğer Borçlar
6 406.308 816.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 406.308 816.300
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 21.348.130 6.323.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 21.348.130 6.323.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
234.137
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.510.091 1.211.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.510.091 1.211.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
189.444 216.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
189.444 216.510
ARA TOPLAM
91.207.639 67.419.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.207.639 67.419.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 10.131.202 8.609.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 10.131.202 8.609.039
Banka Kredileri
20 9.555.680 7.950.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 12.780
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 575.522 645.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 70.087 74.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözlerin Dışında Kalanlar)
8 70.087 74.325
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.719.511 15.631.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.719.511 15.631.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 3.425.982 3.891.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.346.782 28.206.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.554.421 95.625.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 75.814.298 73.043.842
Ödenmiş Sermaye
13 8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 151.363 151.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 207.091 207.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 75.208.466 75.153.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 75.208.466 75.153.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 80.899.089 80.899.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -5.690.623 -5.745.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 117.707 100.968
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 117.707 100.968
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 117.707 100.968
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.545.104 8.545.104
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 8.444.412 8.444.412
Yasal Yedekler
13 100.692 100.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -19.538.632 -21.804.157
Net Dönem Karı veya Zararı
19 2.699.199 2.265.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.821.019 4.017.282
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.635.317 77.061.124
TOPLAM KAYNAKLAR
201.189.738 172.686.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -6.447.744 27.996 100.692 989.804 -17.254.448 2.825.437 70.003.743 3.806.570 73.810.313
Transferler
7.454.608 -4.629.171 -2.825.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.536.667 -6.086 -1.790.675 739.906 -18.186 721.720
Dönem Karı (Zararı)
-1.790.675 -1.790.675 -33.558 -1.824.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.536.667 -6.086 2.530.581 15.372 2.545.953
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -3.911.077 21.910 100.692 8.444.412 -21.883.619 -1.790.675 70.743.649 3.788.384 74.532.033
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.899.089 -5.745.141 100.968 100.692 8.444.412 -21.804.157 2.265.525 73.043.842 4.017.282 77.061.124
Transferler
2.265.525 -2.265.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.518 16.739 2.699.199 2.770.456 -196.263 2.574.193
Dönem Karı (Zararı)
2.699.199 2.699.199 -176.811 2.522.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.518 16.739 71.257 -19.452 51.805
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.899.089 -5.690.623 117.707 100.692 8.444.412 -19.538.632 2.699.199 75.814.298 3.821.019 79.635.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.522.388 -1.824.233
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.066 2.552.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.833 3.190.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.767 -638.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.767 -638.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.739 -6.086
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.436 -6.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17.436 -6.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-697 320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-697 320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.805 2.545.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.574.193 721.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.452 15.372
Ana Ortaklık Payları
2.593.645 706.347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028532
BIST