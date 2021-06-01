***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.04.2021Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-BursaGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,2 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması3 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması,5 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2020 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Atanan Yönetim Kurulu Başkanının, üyeliğinin onanması, görev ve süresi hakkında karar alınması,7 - Bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üye sayısının görev ve sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi12 - Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerine göre İdare Meclisi Üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapma hakkında yetki verilmesi,13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek , Temenniler Ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GUNDEM VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 GUNDEM VE BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN26.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBurçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.05.2021 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mayıs 2021 tarih ve 64127738-431.03 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT gözetiminde toplandı.Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemelerde toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.04.2021 tarih ve 10314 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.424.000-TL ‘lik sermayesinin, 4.002.506,7 TL'lik k