***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.04.2021Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-BursaGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,2 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması3 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması,5 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2020 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Atanan Yönetim Kurulu Başkanının, üyeliğinin onanması, görev ve süresi hakkında karar alınması,7 - Bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üye sayısının görev ve sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi12 - Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerine göre İdare Meclisi Üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapma hakkında yetki verilmesi,13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek , Temenniler Ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GUNDEM VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 GUNDEM VE BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN26.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBurçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.05.2021 tarihinde saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mayıs 2021 tarih ve 64127738-431.03 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT gözetiminde toplandı.Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemelerde toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.04.2021 tarih ve 10314 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.424.000-TL ‘lik sermayesinin, 4.002.506,7 TL'lik kısmı asaleten olmak üzere toplam 4.002.506,7 TL sermayenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu,Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifkası Uzmanlığı bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Renan Kömürcüoğlu tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Elektronik ortamda genel kurula katılan hissedar olmadığı tespit edilmiştir.)1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Ayfer Yücel'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.2. Toplantı Başkanı 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporların Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin teklif ortakların onayına sundu Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görüşülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliğiyle ile kabul edildi.3. 2020 yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu okunmadan müzakereye geçilmesi şeklindeki teklif oylamaya sunuldu.Oy birliğiyle kabul edildi.Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadığı görüldüğünden bilanço ve gelir tablosu yapılan oylama sonucu oy birliğiyle Kabul edildi.4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı 1 adet elektronik oylamaya katılanın red oyuna karşılık ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır).Oy birliğiyle kabul edilmiştir.5. Kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildiS.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada dönem karının gelecek yıl zararlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine karşılık oy birliğiyle ile karar verildi.6. Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Ragıp Ergün Serdaroğlu'nun istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Sn.Ergün Oktay Okur'un Yönetim Kurulu Başkanlığının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yapılan tekliflerin oylanması neticesinde idare meclisi üyelerinin görev süresinin 3 (Üç) yıl olmasına, idare meclisinin 5 kişiden teşekkülüne ve üyeliklerine Ergün Oktay Okur, Canan Zihnioğlu ve Renan Kömürcüoğlu ‘ , Bağımsız üye olarak Ayşe Alev Ataç ile Mehmet Fuat Beyazıt‘ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.8. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.500-TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 18.750-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından önerilen "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi neticesinde 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Oğuzlar Mah. 1396. Cadde. No:13 Balgat/ANKARA adresinde bulunan, 761 042 9779 Vergi no.lu " SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.10. 2020 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 6.000 TL, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine yapılan 57.000 TL, Toplam 63.000-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.2021 yılı için 95.000TL TL'sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.11. 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine brut 964.263 TL, üst düzey yöneticilere 2.603.823 TL ücret ödenmiştir. Şirket çalışanlarının ücretleri, performans, ehliyet ve liyakata göre, Yönetim kurulu ücretleri ise düşük düzeyde belirlendiği şeklindeki yönetim kurulu açıklaması genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.12. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek şirketin işletme konusuna giren bir ticari faaliyetin bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu,14. 31.12.2020 dönemine ait Finansal tablo dipnotlarının 3. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kisiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi (Finansal tablolar Not 15 : Taahütler)Bağlı Ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 19.150.000 TL ,1.310.000 USD ve 3.500.000 Euro'dur. Kullanılabilir kredi limiti 45.622.001 TL dir. 31 Aralık 2020 itibari ile ana ortaklık Burçelik Vana San. Ve Tic A.Ş.'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 12.829.876 TL'dir şeklinde olduğu genel kurula bilgi verildi.16. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından ve söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.26.05.2021 14:14BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI YAZMANYazdan MERT Seracettin ÖZAĞAÇ Ayfer YücelHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZIRUN TC SIZ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarBURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NDANŞirketimizin 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 26 Mayıs 2021 saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 14:00 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına,Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanları' nı ibraz ederek katılabilirler.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâlet formu örneğini "Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer-Bursa " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.burcelik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporunun ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.burcelik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939331BIST