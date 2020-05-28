***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 17:00
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ V.D.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847315
BIST
16:51105.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 204,35
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:516,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:517,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0668
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5274
En Düşük
7,4416
16:51377,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,22
|Açılış
|: 377,59
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,80
|12.983.279
|% 9,97
|
|HLGYO
|1,67
|75.125.540
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.261.652
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.736.491
|% 9,83
|
|TSGYO
|2,83
|27.173.715
|% 9,69
|
|CMENT
|31,68
|6.604.476
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.900.660
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.713.096.100
|% 2,76
|
|GARAN
|7,75
|1.844.017.135
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,25
|940.832.176
|% 0,25
|
|ASELS
|30,10
|720.264.318
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,65
|585.141.222
|% 0,89
|
|GARAN
|7,75
|1.844.017.135
|% 1,44
|
|THYAO
|12,67
|2.713.096.100
|% 2,76
|
|EKGYO
|1,42
|271.359.428
|% -0,70
|
|GSRAY
|2,94
|409.617.693
|% 2,44
|
|MNDRS
|1,97
|273.102.786
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3493
|8,3912
|% 0,83
|
|Frank
|7,0108
|7,0531
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8101
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,90
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.484
|37,50
|
|Tam
|2.525
|2.560
|50,00
|
|Yarım
|1.232
|1.246
|18,80
|
|Çeyrek
|616
|624
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,42
|35,42
|0,82
|