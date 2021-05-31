***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 15:43
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUGRULGAZI VD
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939039
BIST
15:371.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,27
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:378,4861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0786
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:3710,3610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0809
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:37520,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,24
|Açılış
|: 520,01
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:37
|IHLGM
|1,10
|114.790.560
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.659.901
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.281.535
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.867.318
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.597.825
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|COSMO
|9,29
|143.962
|% -6,16
|
|THYAO
|13,32
|1.031.309.987
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,93
|584.432.863
|% 0,51
|
|EREGL
|19,27
|479.641.115
|% 0,31
|
|EKGYO
|1,94
|415.203.276
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|378.072.417
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|415.203.276
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|297.626.212
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.790.560
|% 10,00
|
|THYAO
|13,32
|1.031.309.987
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,93
|584.432.863
|% 0,51
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4846
|8,4861
|% -0,92
|
|Euro
|10,3534
|10,3610
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,0055
|12,0657
|% -0,92
|
|Frank
|9,3949
|9,4515
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2570
|2,2683
|% -0,87
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|-11,42
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|