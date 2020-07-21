***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.07.2020 16:14
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860766
BIST
17:36117.625
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -1.655,61
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:366,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:367,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8690
En Düşük
7,8233
17:36404,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,79
|Açılış
|: 404,61
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|20.846.295
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|22.069.439
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|24.726.301
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.332.409
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.960.865
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|115.922.027
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|129.882.549
|% -9,99
|
|RAYSG
|5,99
|8.695.608
|% -9,38
|
|IZMDC
|16,62
|8.110.659
|% -9,18
|
|GARAN
|7,93
|2.156.191.525
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,24
|1.063.145.837
|% -2,61
|
|AFYON
|4,61
|925.735.953
|% 6,71
|
|TCELL
|16,31
|812.933.223
|% 0,62
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|EKGYO
|2,24
|1.063.145.837
|% -2,61
|
|ADESE
|2,43
|731.077.659
|% -3,19
|
|GARAN
|7,93
|2.156.191.525
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,33
|631.175.758
|% 4,02
|
|TSKB
|1,26
|334.799.934
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6820
|8,7255
|% 0,31
|
|Frank
|7,2754
|7,3193
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|17,93
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.630
|2.652
|28,60
|
|Tam
|2.709
|2.721
|29,40
|
|Yarım
|1.315
|1.331
|14,40
|
|Çeyrek
|660
|666
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|1,41
|
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