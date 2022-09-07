***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.09.2022 16:01
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061021
BIST
16:103.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 7,27
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:1018,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:1018,0777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:10996,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,87
|Açılış
|: 996,51
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ORGE
|12,98
|55.203.026
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|20.080.533
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|15.625.437
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.948.307
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|167.517.032
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,29
|177.007.748
|% -6,16
|
|ALKA
|66,40
|53.783.568
|% -5,88
|
|YKBNK
|8,01
|6.478.286.138
|% -3,26
|
|AKBNK
|15,06
|5.471.436.515
|% -3,28
|
|THYAO
|74,90
|5.141.935.730
|% 1,70
|
|EKGYO
|4,95
|4.704.178.899
|% 9,76
|
|SISE
|26,34
|3.798.286.510
|% 3,13
|
|EKGYO
|4,95
|4.704.178.899
|% 9,76
|
|YKBNK
|8,01
|6.478.286.138
|% -3,26
|
|AKBNK
|15,06
|5.471.436.515
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,29
|3.176.021.831
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,81
|2.627.746.076
|% 7,24
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2205
|18,2526
|% 0,10
|
|Euro
|18,0714
|18,0784
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,7786
|20,8828
|% -0,74
|
|Frank
|18,4217
|18,5327
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-2,38
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-14,00
|
|Tam
|6.759
|6.824
|-16,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.670
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,04
|
|B. Petrol
|91,55
|91,55
|-1,28
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23HLGYO
Yüzde 7.71 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 185, 726 adet işlem
-
16:22OZKGY
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 038, 009 adet işlem
-
16:22OZKGY
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 038, 009 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, KRDMD
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PGSUS, TCELL