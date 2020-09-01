***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 14:26
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
1996 yılından itibaren şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Ragıp Ergün Serdaroğlu 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle , ertelemiş olduğu ikinci emeklilik hayatına başlamak üzere kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.
Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle Sayın Ergün Oktay Okur yönetim kurulunca seçilmiş olup, bu seçimin TTK Madde 363 gereğince yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır
Sayın Okur, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü mezunu olup
Son olarak OYAK Genel Müdür Yardımcılığı ve Bilkent Holding Strateji ve Finansal Planlama Grup Başkanlığı yerine getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872620
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