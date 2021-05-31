***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Teknoloji,Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn İlhan Koçoğlu emeklilik nedeni ile kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939034BIST