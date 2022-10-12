***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 17:25
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasında gerçekleşecek yeni dönem (01.09.2022 - 31.08.2024) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibari ile başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071237
BIST
17:423.521
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -50,99
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
17:4218,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:4218,0466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
17:42998,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,14
|Açılış
|: 998,54
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:42
|HKTM
|73,80
|88.894.283
|% 9,99
|
|SMRTG
|89,20
|234.499.275
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.511.126
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.731.364
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.313.099
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|20.556.625
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.556.625
|% -9,91
|
|ETYAT
|7,10
|2.042.204
|% -9,67
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|30,84
|9.514.541
|% -7,94
|
|THYAO
|85,10
|6.104.456.845
|% 0,71
|
|PETKM
|14,68
|2.954.559.796
|% 0,89
|
|ASELS
|31,68
|2.832.526.195
|% -1,80
|
|SASA
|81,90
|2.662.049.232
|% -3,76
|
|SISE
|28,48
|2.116.574.901
|% -3,20
|
|EKGYO
|4,15
|1.686.294.048
|% -3,71
|
|YKBNK
|8,27
|2.104.200.870
|% -0,48
|
|ISCTR
|8,24
|2.093.075.662
|% -0,60
|
|PETKM
|14,68
|2.954.559.796
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,87
|1.956.112.790
|% -1,45
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5843
|18,5872
|% 0,01
|
|Euro
|18,0355
|18,0466
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,4684
|20,5710
|% 0,66
|
|Frank
|18,5283
|18,6399
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% -0,01
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,48
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.729
|6.789
|21,00
|
|Yarım
|3.279
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|-1,64
|
Seans Raporu
17:42
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 34 kaybederek (% -1.65 ) 3, 846
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, LINK, ARTI
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17:57XU100
Endeks 3, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 57, 345.00 milyon TL de
-
17:57RODRG
Yüzde -7.94 oranında düşüşle 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 391 adet işlem
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17:56GRSEL
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 288 adet işlem