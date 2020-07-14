***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2020 09:20
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kömürcüoğlu İnş.San. ve Tic A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859624
BIST
10:47118.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -53,50
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.542
10:476,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8669
En Düşük
6,8552
10:477,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:47397,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,55
|Açılış
|: 397,00
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.344.284
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.070.770
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.318.274
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.519.477
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|5.849.365
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,34
|671.558.906
|% 3,08
|
|THYAO
|12,05
|255.581.518
|% 0,67
|
|EREGL
|8,97
|242.593.280
|% 0,79
|
|GARAN
|7,94
|186.811.486
|% -0,38
|
|ODAS
|2,92
|182.285.552
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,34
|671.558.906
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,70
|180.373.275
|% 3,03
|
|ALBRK
|1,86
|149.100.008
|% 3,33
|
|ODAS
|2,92
|182.285.552
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,82
|108.632.029
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5694
|8,6123
|% -0,18
|
|Frank
|7,2682
|7,3120
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-5,05
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.606
|-1,20
|
|Tam
|2.663
|2.674
|-1,20
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,74
|