***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2020 09:07
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kömürcüoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865110
BIST
10:271.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,69
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:276,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0789
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:278,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1142
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2798
En Düşük
8,1274
10:27455,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 8,87
|Açılış
|: 455,81
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.332.572
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|975.659
|% 9,69
|
|KLGYO
|7,76
|11.469.858
|% 7,78
|
|SERVE
|5,97
|1.791
|% 6,61
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|BURCE
|25,40
|561.645
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|447.164
|% -9,99
|
|GARAN
|6,76
|271.085.768
|% 0,00
|
|ASELS
|17,05
|184.622.604
|% -1,22
|
|THYAO
|11,10
|160.342.375
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|SISE
|5,89
|132.766.678
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|TSKB
|1,11
|60.256.533
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,78
|117.977.428
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,83
|34.575.523
|% -2,35
|
|YKBNK
|2,08
|85.364.395
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1148
|9,1606
|% 1,61
|
|Frank
|7,6222
|7,6681
|% 1,54
|
|Riyal
|1,8546
|1,8640
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.038
|18,22
|
|Altın Gr.
|456
|456
|8,87
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.030
|46,60
|
|Tam
|3.070
|3.119
|48,00
|
|Yarım
|1.490
|1.520
|23,40
|
|Çeyrek
|747
|761
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,15
|
|B. Petrol
|44,63
|44,63
|0,20
|