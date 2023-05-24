***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2023 09:08
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Soner Özbey tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153265
BIST
10:244.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 17,13
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.497
En Düşük
4.474
10:2419,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0375
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
19,9005
En Düşük
19,8142
10:2421,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0620
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
21,4970
En Düşük
21,3426
10:241.260,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.260,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler10:24
|RODRG
|48,90
|13.360.116
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|96.017.390
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|2.739.091
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|23.059.645
|% 9,93
|
|BRLSM
|9,20
|34.929.481
|% 7,35
|
|SAMAT
|23,46
|44.240.280
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|32.172
|% -9,96
|
|ATSYH
|71,50
|478.979
|% -8,33
|
|COSMO
|56,50
|282.018
|% -5,83
|
|BRSAN
|152,40
|66.070.625
|% -3,54
|
|SASA
|50,20
|634.145.999
|% 0,40
|
|THYAO
|134,50
|324.426.764
|% 0,07
|
|ODAS
|5,90
|228.228.659
|% 3,69
|
|EUPWR
|80,00
|213.048.989
|% 2,50
|
|KOZAL
|19,07
|189.197.084
|% 1,49
|
|ODAS
|5,90
|228.228.659
|% 3,69
|
|EKGYO
|6,31
|118.471.712
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,45
|184.240.623
|% 0,77
|
|SASA
|50,20
|634.145.999
|% 0,40
|
|YKBNK
|8,84
|96.981.078
|% 0,34
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8638
|19,8942
|% 0,19
|
|Euro
|21,4364
|21,4636
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,6236
|24,7471
|% 0,25
|
|Frank
|21,9468
|22,0790
|% 0,09
|
|Riyal
|5,2843
|5,3108
|% 0,16
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-3,14
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.589
|4.803
|2,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.387
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,90
|14,92
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,52
|77,52
|0,68
|