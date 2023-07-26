***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.07.2023 08:58
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Soner Özbey tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175231
BIST
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10:186.652
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 47,03
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
10:1826,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0367
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,1049
En Düşük
26,8400
10:1829,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1139
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,8658
En Düşük
29,6578
10:181.707,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.707,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ZEDUR
|66,55
|24.417.253
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,98
|7.639.854
|% 9,98
|
|EDIP
|27,54
|23.262.429
|% 9,20
|
|AKYHO
|2,77
|10.770.436
|% 8,20
|
|SMRTG
|68,35
|304.059.200
|% 7,58
|
|BURCE
|155,10
|105.693.985
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,36
|5.450
|% -7,23
|
|BRMEN
|2,14
|374.586
|% -6,55
|
|VANGD
|10,61
|3.177.987
|% -6,52
|
|AZTEK
|46,00
|37.635.526
|% -5,43
|
|YKBNK
|12,80
|1.173.701.158
|% -4,26
|
|ASTOR
|100,50
|827.870.820
|% 0,50
|
|THYAO
|218,20
|770.312.174
|% 0,41
|
|KCHOL
|119,70
|541.757.999
|% 2,75
|
|TUPRS
|94,00
|519.551.275
|% 0,59
|
|YKBNK
|12,80
|1.173.701.158
|% -4,26
|
|TSPOR
|6,63
|176.339.895
|% 6,25
|
|EKGYO
|8,27
|192.339.770
|% 0,98
|
|TEKTU
|3,83
|71.353.492
|% 1,32
|
|KOZAL
|26,70
|461.641.992
|% 4,71
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9476
|26,9531
|% 0,13
|
|Euro
|29,8185
|29,8329
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,6420
|34,8157
|% 0,07
|
|Frank
|31,1252
|31,3127
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1672
|7,2031
|% 0,15
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|6,62
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.106
|11.212
|40,00
|
|Yarım
|5.544
|5.632
|20,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,39
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-0,30
|
Seans Raporu
10:16
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10:31AKYHO
Yüzde 8.20 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 645, 869 adet işlem
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle OZKGY, OZKGY, SMRTG
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10:30
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ZEDUR, ARTI