***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 10:44
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817308
BIST
11:12123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.235,58
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
11:125,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9891
En Düşük
5,9757
11:126,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
11:12300,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 300,10
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,34
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,96
|7.912.661
|% 13,66
|
|CEOEM
|8,48
|18.192.834
|% 11,87
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|IZFAS
|2,20
|671.615
|% 9,45
|
|DOKTA
|64,05
|2.800.971
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|PGSUS
|71,50
|213.750.831
|% -4,35
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|IHEVA
|3,17
|20.213
|% -3,35
|
|THYAO
|14,79
|469.404.108
|% 1,23
|
|ODAS
|2,25
|271.836.463
|% 1,35
|
|PGSUS
|71,50
|213.750.831
|% -4,35
|
|YKBNK
|3,08
|193.951.968
|% 2,67
|
|SASA
|9,34
|189.300.585
|% -1,27
|
|ODAS
|2,25
|271.836.463
|% 1,35
|
|TEKTU
|1,78
|131.468.431
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,08
|193.951.968
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,97
|169.465.568
|% 2,41
|
|THYAO
|14,79
|469.404.108
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7492
|7,7880
|% 0,04
|
|Frank
|6,1214
|6,1583
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5909
|1,5988
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
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