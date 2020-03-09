***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 11:51
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825320
BIST
11:50105.851
En Yüksek
|Değişim
|: -3,42%
|| -3.749,66
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:506,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:506,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0729
|Açılış
|: 6,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:50329,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,40
|Açılış
|: 329,12
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,99
|32.879.086
|% 12,71
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,33
|85.643.517
|% 7,27
|
|GOZDE
|3,80
|5.861.482
|% 5,85
|
|ALKA
|6,61
|1.787.494
|% 5,76
|
|OYAYO
|6,61
|5.999.836
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,48
|4.996.246
|% -10,04
|
|DOCO
|417,50
|1.357.623
|% -9,61
|
|IZMDC
|9,30
|1.620.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,79
|372.588.557
|% -3,14
|
|ASELS
|28,76
|268.904.121
|% -3,62
|
|GARAN
|9,61
|131.081.819
|% -4,19
|
|PETKM
|3,45
|111.395.368
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,34
|96.523.726
|% -3,70
|
|IHLGM
|1,33
|79.239.480
|% 2,31
|
|ODAS
|2,01
|88.435.776
|% -2,90
|
|YKBNK
|2,34
|96.523.726
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,40
|54.474.363
|% -2,78
|
|KARSN
|1,82
|69.318.905
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0080
|8,0482
|% 1,24
|
|Frank
|6,5587
|6,5982
|% 1,56
|
|Riyal
|1,6222
|1,6304
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,54
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,99
|35,99
|-9,28
|