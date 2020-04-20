***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:00
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839223
BIST
14:1698.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 473,57
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.281
14:166,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
14:167,5417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
14:16375,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,66
|Açılış
|: 375,74
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,49
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|AYCES
|19,29
|1.003.773
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|20.270.474
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|77.917.754
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.071.440
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,80
|137.411.285
|% -7,59
|
|SANFM
|7,10
|6.200.291
|% -5,08
|
|GARAN
|8,40
|489.095.760
|% 0,12
|
|THYAO
|10,58
|426.161.591
|% 0,57
|
|ASELS
|27,40
|412.442.643
|% 1,03
|
|ISFIN
|3,24
|322.022.027
|% 3,18
|
|MGROS
|29,94
|253.257.701
|% 2,67
|
|ISFIN
|3,24
|322.022.027
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,00
|162.215.659
|% -0,50
|
|KARSN
|1,53
|121.538.444
|% 4,79
|
|GUSGR
|2,83
|211.800.648
|% 1,80
|
|ODAS
|1,50
|99.477.763
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6226
|8,6658
|% -0,19
|
|Frank
|7,1405
|7,1835
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8457
|1,8550
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-2,60
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.472
|-51,50
|
|Tam
|2.488
|2.547
|-49,20
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,80
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,80
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|27,09
|27,09
|-0,99
|