***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 10:20
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855512
BIST
11:39117.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -1.022,72
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.463
11:396,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8680
En Düşük
6,8524
11:397,7469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0195
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7415
11:39392,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,27
|Açılış
|: 392,48
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.338.743
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.414.234
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|3.268.767
|% 9,94
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|44.915.276
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|229.204.114
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRTEK
|4,06
|4.992.430
|% -4,92
|
|NTHOL
|2,74
|91.143.139
|% -4,86
|
|KRDMA
|4,33
|6.922.194
|% -4,84
|
|EKGYO
|2,16
|1.340.611.011
|% 0,93
|
|ODAS
|2,88
|865.902.032
|% 1,41
|
|GARAN
|8,35
|618.079.534
|% -0,24
|
|TKFEN
|17,71
|467.911.181
|% -0,56
|
|TUPRS
|88,05
|456.614.534
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,16
|1.340.611.011
|% 0,93
|
|ODAS
|2,88
|865.902.032
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,81
|317.769.063
|% -1,63
|
|DOHOL
|2,31
|318.147.009
|% 1,32
|
|TSKB
|1,33
|170.698.596
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5435
|8,5864
|% -0,02
|
|Frank
|7,2472
|7,2908
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,40
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|-9,80
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,00
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
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