***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 10:16
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887038
BIST
11:451.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 28,24
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:458,2608
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -0,2585
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:459,8137
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -0,3127
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:45520,75
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -14,07
|Açılış
|: 520,75
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:43
|MARTI
|2,64
|12.204.746
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.004.071
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.775.816
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|188.661.822
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,33
|1.365.135.256
|% 5,01
|
|AKBNK
|5,25
|345.368.355
|% 4,58
|
|ODAS
|3,66
|313.188.476
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,41
|307.999.806
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,53
|274.690.336
|% 2,32
|
|GARAN
|7,33
|1.365.135.256
|% 5,01
|
|YKBNK
|2,41
|307.999.806
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,51
|188.661.822
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|189.725.345
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,84
|159.399.780
|% 2,22
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2513
|8,2581
|% -3,07
|
|Euro
|9,7960
|9,8084
|% -3,14
|
|Sterlin
|10,8423
|10,8967
|% -2,95
|
|Frank
|9,1463
|9,2014
|% -2,98
|
|Riyal
|2,1985
|2,2095
|% -2,92
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,56
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-14,03
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.449
|3.538
|-93,13
|
|Yarım
|1.667
|1.711
|-45,04
|
|Çeyrek
|836
|856
|-22,53
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,75
|
Seans Raporu
11:43
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11:54XU100
Endeks 1, 220 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
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Yüzde 5.51 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 917, 094 adet işlem
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11:50ISCTR
Yüzde 5.33 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 893, 064 adet işlem
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11:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, TCELL