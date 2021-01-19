***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 10:48
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903198
BIST
16:201.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 19,34
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:207,4402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:209,0335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:20439,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,41
|Açılış
|: 439,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:20
|BRISA
|25,96
|73.861.352
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.660.024
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.660.024
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.660.024
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.660.024
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,09
|2.490.013.844
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,51
|1.557.564.579
|% 0,40
|
|THYAO
|13,53
|1.513.466.192
|% 2,27
|
|DOHOL
|3,82
|1.470.321.417
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,23
|1.386.163.416
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,51
|1.557.564.579
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.470.321.417
|% 6,41
|
|SISE
|8,09
|2.490.013.844
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,23
|1.386.163.416
|% -0,55
|
|PETKM
|5,17
|745.650.740
|% 0,58
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4366
|7,4402
|% -0,44
|
|Euro
|9,0292
|9,0335
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0978
|10,1485
|% -0,33
|
|Frank
|8,3453
|8,3955
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% -0,55
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,84
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.962
|-20,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-20,01
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-9,68
|
|Çeyrek
|704
|721
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,35
|55,35
|0,60
|